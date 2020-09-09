Yurtpınar Mahallesi'ndeki arazide çıkan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 arazöz, ilk müdahale aracı, yangın söndürme helikopteri, 5 teknik eleman, 20 işçi ve belediyeye ait 4 arazözle müdahale ediliyor.

Antalya 'nın Aksu ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Antalya'da çıkan arazi yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika

Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti

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