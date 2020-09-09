Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yurtpınar Mahallesi'ndeki arazide çıkan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 arazöz, ilk müdahale aracı, yangın söndürme helikopteri, 5 teknik eleman, 20 işçi ve belediyeye ait 4 arazözle müdahale ediliyor.
Alevlerin kontrol altına alınması çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 14:07 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Antalya'da çıkan arazi yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika