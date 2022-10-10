Son dakika haberleri... Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

10.10.2022 14:36
Son dakika haberleri... Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haber... Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Beşikçi Mahallesi Örümler mevkisinde, yol kenarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Havadan 4 uçak ve 5 helikopter, karadan da 8 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle alevlere müdahale edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Yol kenarındaki ormanlık alanda bulunan arı kovanlarından bazıları yangında zarar gördü. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için inceleme yaptı.

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Demir yangın bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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