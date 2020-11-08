Son dakika haberleri: Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında yaklaşık bir hektar orman alanı zarar gördü.

Erentepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi.

Yaklaşık iki saat süren müdahalenin ardından söndürülen yangında bir hektar orman alanı tahrip oldu.

Ekipler yanan alanda gece boyunca soğutma çalışması yaptı.