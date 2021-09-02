Antalya'nın Akseki ilçesinde, orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangına 4 helikopter, 4 arazöz, su tankeri, itfaiye aracı ile 30 orman işçisi müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika