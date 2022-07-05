Son dakika haberleri: Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

05.07.2022 17:59
Son dakika haberleri: Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberleri: Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tünektepe Teleferik Tesisleri'ne yakın bir bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 5 helikopter ve 4 uçak ile helikopterden 7 arazöz ile de karadan müdahale ediliyor.

Yangın nedeniyle, teleferik seferlerinin de durdurulduğu bildirildi.

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Kaynak: AA

Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

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