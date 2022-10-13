Akrabası olan yaşlı kadını sokak ortasında vurdu! Aralarında husumet olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Akrabası olan yaşlı kadını sokak ortasında vurdu! Aralarında husumet olduğu ortaya çıktı

13.10.2022 09:03

Antalya'nın Kepez ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan yaşlı kadın yaşamını yitirdi. Olay sonrası hareket geçen polis ekipleri kadının uzaktan akrabası olan ve aralarında boşanma konusu yüzünden husumet bulunan M.T.'yi yakalamak için harekete geçti.

Dün saat 14:30 sırasında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 5041 Sokak üzerinde kızı ve torunlarıyla müstakil evde yaşayan 67 yaşındaki Gazale Aktaş, ikinci el pazarına kıyafet satmak için market arabasıyla evinden çıktı. Eşyaların bir bölümünü pazara bırakan yaşlı kadın, kalan malzemeleri almak için yeniden market arabasıyla evine doğru dönüşe geçti.

HASTANEDE ÖLDÜ

Bu sırada yaşlı kadının yanına yürüyerek gelen ve uzaktan akrabası olduğu iddia edilen bir genç, Aktaş'a tabanca ile kurşun yağdırdı. Vücuduna 2 kurşun isabet eden kadın ağır yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gazal'e olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak yakındaki hastaneye kaldırıldı. Gazale, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

GERİYE KANLI TERLİKLERİ KALDI

Olay yerindeki kurşunlardan üçünün park halindeki bir kamyonete isabet ettiği görüldü. Gazale'den geriye market arabası ve kanlar içindeki terlikleri kaldı. Olay sonrası hareket geçen polis, kadının uzaktan akrabası olan ve aralarında boşanma konusu yüzünden husumet bulunan M.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayı anlatan Muttalip Kadaş, "Siyah abanın yanından kadın yürürken, bir kişi 5 yada 6 el ateş etti. Bu kurşunlardan ikisi kadının vücuduna geliyor. Yengem gördükten sonra bağırıyor. Sonra adam bu aradan kaçıyor. Sonra polis ve ambulans geldi ve kadın hastaneye kaldırıldı. Kadın bu sokakta yaşıyor" dedi.

KAÇTIKLARI ANLAR KAMERADA

Olayın ardından katilin yaşlı kadını takip ettiği ve vurduktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadının pazar arabasıyla sokakta yürürken yaklaşık 20 metre arkasından yaşlı katini takip eden katili ve sonrasında henüz kimliği açıklanmayan katilinin koşarak kaçması kayıtlara girdi.

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Kaynak: İHA

Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akrabası olan yaşlı kadını sokak ortasında vurdu! Aralarında husumet olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akrabası olan yaşlı kadını sokak ortasında vurdu! Aralarında husumet olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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