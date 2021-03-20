Antalya'da, denizde ceset olduğu ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri arama yaptı.

Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı Hıdırlık Kulesi civarında denizde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Deniz polisinin de destek verdiği çalışmada, falezlerde arama yapıldı.

Yaklaşık 45 dakika süren aramada, olumsuz bir duruma rastlanmadı.