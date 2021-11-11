Son dakika haber: Devrilen kamyonun sürücüsü öldü - Son Dakika

Kamyonun yoldan kaldırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Müge Anlı'da dehşete düşüren iddia: Yengesini öldürtmek için 2 milyon TL'ye kiralık katil tuttu

EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz