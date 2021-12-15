Son dakika... ANTALYA'DA DOKTORLAR GREVE ÇIKINCA HASTANE KORİDORLARI BOŞ KALDI - Son Dakika

TÜRK Tabipleri Birliği (TTB) ve Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası'nın (HEKİM-SEN) grev çağrısı sonrası Antalya'da da doktorlar iş bıraktı.

Hekimlerin özlük haklarında yapılacak düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geri çekilmesi üzerine TTB ve HEKİM-SEN, Türkiye genelinde aciller dışında çalışan doktorlara grev çağrısında bulundu. Grev nedeniyle Antalya'daki kamu hastanelerinin koridorları boş kaldı. Greve çıkan doktorlar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde açıklamalarda bulundu.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen Antalya Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Antalya Aile Hekimleri Derneği adına konuşan Prof. Dr. Nursel Şahin "Hazırlanan yasa tasarısı, Meclis'e getirildiği gibi hızla geri çekilmiştir. Bizler tasarının yeterli olmadığını, tüm sağlık çalışanlarını, tüm hekimleri kapsamadığını belirtirken bu teklif bile bize fazla görülmüş, ne zaman tekrar Meclis'e getirileceği, neden tamamlanamadığı gibi sorular cevaplanmayarak geri çekilmiştir" dedi.

'MAAŞLARIMIZ AÇLIK SINIRININ DAHİ ALTINDADIR'

Sağlığın ağır ve tehlikeli işler kapsamında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şahin, "Maaşlarımız açlık sınırının dahi altındadır. Bu grev; koruyucu sağlık hizmetlerini savunmak, emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir temel ücret talebimiz, şiddete karşı etkili yasa, güvenli iş yeri, Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkartılması, her yıla 120 gün yıpranma payı içindir. Taleplerimiz kabul edilmediği, düzenleme Meclis'e getirilmediği takdirde eylemlerimiz devam edecektir" diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Dr. Ceren Kahraman ise asistan doktorların 36 saat nöbet tuttuklarını, bu sistemin son bulması gerektiğini belirterek yaşadıkları zorlukları anlattı.