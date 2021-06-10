Son dakika haberleri... Eşi tarafından silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini tabancayla yaraladı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini tabancayla yaraladı. M.D, (28) Hüsnü Karakaş Mahallesi 3560 Sokak'taki müstakil evde eşi Seycan D. (25) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D. tabancayla eşini yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine adrese gelen 112 Acil Servis ekibi, Seycan D'yi Kepez Devlet Hastanesine götürdü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Eşi tarafından silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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