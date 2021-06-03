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Eski eşini darbettiği öne sürülen kişi hakkında bir ay uzaklaştırma kararı verildi - Son Dakika

Eski eşini darbettiği öne sürülen kişi hakkında bir ay uzaklaştırma kararı verildi

03.06.2021 13:22

Antalya'da eski eşini darbettiği öne sürülen kişi hakkında uzaklaştırma kararı çıkartıldı.

Antalya'da eski eşini darbettiği öne sürülen kişi hakkında uzaklaştırma kararı çıkartıldı.

İddiaya göre Dilek G, 31 Mayıs'ta Kepez ilçesindeki evinde eski eşi A.O. tarafından darbedildi.

Hastaneye kaldırılan Dilek G, darp raporu aldıktan sonra eski eşinden şikayetçi oldu.

Polisin gözaltına aldığı A.O, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. A.O. hakkında bir ay uzaklaştırma kararı verildi.

Üç çocuk annesi Dilek G, AA muhabirine, 9 yıl önce evlendiği A.O'nun kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını iddia ederek, yaklaşık 4 ay önce ayrıldıklarını söyledi.

Çocuklarının gözü önünde defalarca darbedildiğini öne süren Dilek G, şöyle konuştu:

"Boşanmadan önce de boşandıktan sonra da sürekli tehdit edildim. En son pazartesi günü gelip, gözüme yumruk attı. Polisler gelene kadar dizinin altında beni bekletti. Kimsenin beni kurtarmasına müsaade etmedi. Artık gerçekten sesimin duyulmasını istiyorum. Çocuklarımın annesiz kalmasını istemiyorum."

Alınan uzaklaştırma kararlarının eski eşini durdurmaya yetmediğini savunan Dilek G, "Sadece sağlıklı ve huzurlu şekilde çocuklarımla yaşamak istiyorum. Sesimi lütfen duyun." dedi.

Eski eşini darbettiği öne sürülen kişi hakkında bir ay uzaklaştırma kararı verildi
Eski eşini darbettiği öne sürülen kişi hakkında bir ay uzaklaştırma kararı verildi
Eski eşini darbettiği öne sürülen kişi hakkında bir ay uzaklaştırma kararı verildi
Eski eşini darbettiği öne sürülen kişi hakkında bir ay uzaklaştırma kararı verildi

Antalya, Kepez, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski eşini darbettiği öne sürülen kişi hakkında bir ay uzaklaştırma kararı verildi - Son Dakika


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