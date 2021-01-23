Son dakika haberleri: Antalya'da, estetikten sonra dudağı zarar gördüğü iddia edilen kadının tedavisi sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Antalya'da, estetikten sonra dudağı zarar gördüğü iddia edilen kadının tedavisi sürüyor

23.01.2021 12:57
Son dakika haberleri: Antalya'da, estetikten sonra dudağı zarar gördüğü iddia edilen kadının tedavisi sürüyor, System.String[]

Son dakika haberler: Antalya'da geçirdiği estetik operasyonu sonrası dudağının zarar gördüğünü iddia eden Songül Uzunoğlu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen tedavisine yeniden başlandı.

Antalya'da geçirdiği estetik operasyonu sonrası dudağının zarar gördüğünü iddia eden Songül Uzunoğlu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen tedavisine yeniden başlandı.

Özel bir tıp merkezinde geçirdiği estetik operasyon nedeniyle alt dudağının zarar gördüğü öne sürülen 43 yaşındaki Songül Uzunoğlu'nun, Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki tedavisine devam ediliyor.

Uzunoğlu, yaptığı açıklamada, ameliyatlarına yeniden başlandığı için mutlu olduğunu, bir an önce normal görüntüsüne kavuşmak istediğini söyledi.

Hukuki sürecin de devam ettiğini belirten Uzunoğlu, "Ömer hocam tedavimi yaptığı için şanslıyım." dedi.

Uzunoğlu'nun tedavisini yürüten Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan da hastanın dudağının gayet iyi olduğunu dile getirdi.

Birkaç seans sonrası işlemleri tamamen sonlandıracaklarını anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Olabildiğince normal yaşamına devam edebilsin diye normale yakın bir dudak görünümü için çalışıyoruz. Şu an için sağlık durumunda sıkıntı yok. Sadece Kovid-19 nedeniyle bir gecikme oldu. Önümüzdeki dönemde sıkıntı olmazsa birkaç ay sonra tekrar işlemler yaparız ve artık sonlandırırız. Dudağını yavaş yavaş kullanmaya başladı, günlük işlemlerini yapıyor. Görüntü olarak biraz daha normale çekmeye çalışıyoruz, artık rahatlıkla dudağını kullanabiliyor. Ağız içinden ve etrafından doku nakilleri yapıyoruz."

Antalya'da özel tıp merkezinde yaptırdığı estetik operasyon sonucu dudağının zarar gördüğünü ileri süren Songül Uzunoğlu, 19 Aralık 2019'da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonu yapan tıp merkezi ve doktor hakkında şikayette bulunmuştu. Uzunoğlu'nun tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde devam edilmişti.

Akdeniz Üniversitesi, Estetik, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Antalya'da, estetikten sonra dudağı zarar gördüğü iddia edilen kadının tedavisi sürüyor - Son Dakika


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