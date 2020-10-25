Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinde yaralı bulunan 84 yaşındaki kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Sarılar Mahallesi'nde yalnız yaşayan babası Kazım Aksoy'dan (84) haber alamayan Cemil Aksoy, 1053. Sokak'taki evlerine geldi.
Yedek anahtarla kapıyı açarak eve giren Aksoy, babasını yerde yaralı ve baygın vaziyette buldu.
Çağrılan 112 Acil Servis ekibi, yaşlı adamı Manavgat Devlet Hastanesine kaldırdı.
Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Aksoy, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksoy'un evinde inceme yaptı.
Ekiplerin, yaşlı adamın evde düşerek yaralandığı ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Antalya'da evinde yaralı bulunan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika