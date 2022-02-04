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Son dakika haberleri: Antalya'da feci kaza: 2 ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Antalya'da feci kaza: 2 ölü

04.02.2022 16:29
Son dakika haberleri: Antalya'da feci kaza: 2 ölü

Son dakika haberler: Antalya'nın Manavgat ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Orhan Kılıç'ın kullandığı 07 NY 460 plaka 07 NDT 38 dorse plakalı tırın, Çavuşköy kavşağında Manavgat istikametinden Alanya istikametine giderken kavşaktan dönmekte olan Süleyman Manuş'un kullandığı 35 EFP 34 plakalı OPEL marka otomobille çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada araç sürücüsü Süleyman Manuş ile otomobilde yolcu olarak bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan bir çocuk ise yaralandı. - ANTALYA

Son dakika haberleri: Antalya'da feci kaza: 2 ölü
Son dakika haberleri: Antalya'da feci kaza: 2 ölü
Son dakika haberleri: Antalya'da feci kaza: 2 ölü
Son dakika haberleri: Antalya'da feci kaza: 2 ölü
Son dakika haberleri: Antalya'da feci kaza: 2 ölü
Son dakika haberleri: Antalya'da feci kaza: 2 ölü

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Orhan Kılıç, Manavgat, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Antalya'da feci kaza: 2 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Antalya'da feci kaza: 2 ölü - Son Dakika
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