Son dakika haberleri! Antalya'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ ile bağlantısı bulunanlara yönelik çalışma başlattı.

6 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, haklarına yakalama emri bulunan ve örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evinde saklanan 10 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin alınmasının ardından savcılığın talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i tutuklandı.

Gözaltına alınan diğer 2 şüpheli ise soruşturmasının yürütüldüğü ilin Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.