Son dakika haberleri | Antalya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, FETÖ/PDY'nin " Isparta'nın Yalvaç ilçesi kadın sorumlusu" olduğu ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.G'yi, Muratpaşa ilçesindeki hücre evinde yakaladı. F.G. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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