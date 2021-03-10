Antalya'da hakkında 30 ayrı yakalama emri bulunan hükümlü operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında 30 yakalama emri ve 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Saklandığı ev tespit edilen T.S. operasyonla yakalandı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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