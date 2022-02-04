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Son dakika haberleri! Antalya'da hastane dönüşü kaza; çift öldü, torunları yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Antalya'da hastane dönüşü kaza; çift öldü, torunları yaralı

04.02.2022 17:36

Edinilen son dakika haberine göre ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, tedavi sonrası hastane dönüşünde, TIR ile çarpışan otomobilde sürücü Süleyman Manuş (55) ile eşi Sevda Manuş hayatını kaybetti, torunları Hidayet Manuş ise yaralandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, tedavi sonrası hastane dönüşünde, TIR ile çarpışan otomobilde sürücü Süleyman Manuş (55) ile eşi Sevda Manuş hayatını kaybetti, torunları Hidayet Manuş ise yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Manavgat'ta D-400 yolu Çavuşköy kavşağında meydana geldi. Manavgat'taki hastanede tedavi işlemlerinin ardından Çavuşköy'deki evlerine dönüşe geçen Süleyman Manuş'un kullandığı 35 EFP 34 plakalı otomobil, Alanya'dan Antalya yönüne giden Orhan Kılıç yönetimindeki 07 NDT 38 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, yaklaşık 50 metre savrulup, yan yola geçti. TIR ise refüje çıkarak durdu. Otomobil sürücüsü Süleyman Manuş ve eşi Sevda Manuş, kaza yerinde hayatını kaybetti, torunları Hidayet Manuş ise yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hidayet Manuş, ambulansla hastaneye götürüldü. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemede TIR sürücüsünün, otomobile çarpmamak için yaklaşık 30 metre geriden frene bastığı, yoldaki lastik izinden belirlendi. TIR şoförü Orhan Kılıç, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


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Manavgat, Hastane, Antalya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Antalya'da hastane dönüşü kaza; çift öldü, torunları yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Antalya'da hastane dönüşü kaza; çift öldü, torunları yaralı - Son Dakika
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