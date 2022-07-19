HELİKOPTER ŞEHİTLERİ TÖRENLE ANILDI - Son Dakika
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HELİKOPTER ŞEHİTLERİ TÖRENLE ANILDI

19.07.2022 11:31

Antalya'da 19 Temmuz 2006 tarihinde helikopter kazasında şehit olan 5 polis için tören düzenlendi.

Antalya'da 19 Temmuz 2006 tarihinde helikopter kazasında şehit olan 5 polis için tören düzenlendi.

Pilot Emniyet Amiri Hakan Kaya, Emniyet Amiri Ramazan Can, Başkomiser Kudret Çalık, Komiser Adem Vurucu ve Polis Memuru Osman Karadağ için Gençlik Mahallesi'ndeki Helikopter Şehitleri Anıtı önünde ve şehitlikte tören düzenlendi. Törene İl Emniyet Mehmet Murat Ulucan, polis müdür ve amirleri ile çok sayıda polis memuru katıldı. Saygı duruşu ve duaların okunmasının ardından anıta karanfil bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HELİKOPTER ŞEHİTLERİ TÖRENLE ANILDI - Son Dakika

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