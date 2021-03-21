Son dakika haberleri! Antalya'da hırsızlık amacıyla girdiği evdeki kadını boğarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Elmalı ilçesinde hırsızlık amacıyla girdiği evdeki kadını boğarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde hırsızlık amacıyla girdiği evdeki kadını boğarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kapmescit Mahallesi'ndeki bir evin çatısında şüpheli bir kişi bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, içerisinden duman çıkan evin pencere camının kırık olduğunu belirledi. Evdeki küçük çaplı yangını söndüren polisler, ev sahibi Kamile Saraç'ın (58) cesedini buldu. Saraç'ın cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada yapılan otopside kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi. Saraç'ın öldürülmesine ilişkin araştırma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli U.K'yi (29) aynı ilçede babasının evinde gözaltına aldı. U.K'nin emniyetteki ifadesinde hırsızlık amacıyla girdiği evde bin lira çaldığını ve Saraç'ı boğarak öldürdüğünü kabul ettiği öğrenildi. Aynı mahallede 3 yıl önce Şerife Sönmez'i (93) de arkadaşı A.K. ile benzer şekilde öldürdükleri itirafında bulunan U.K, "Şerife Sönmez'in evine hırsızlık amacıyla girmiştik. Bu sırada A.K, uyanan kadının ağzını kapatarak boğazını sıktı. Kadın hareketsiz yere yığıldı. A.K. de evin içerisindeki elektrikli sobayı devirerek ikamette yangın çıkardı. Evdeki 3 bin 750 lirayı alarak kaçtık." şeklinde ifade verdi. U.K'nin ifadesi üzerine A.K. de gözaltına alındı.

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