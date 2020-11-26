Son dakika haberleri... Antalya'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde, hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki iki iş yerinden televizyon ve bilgisayar çalınması üzerine çalışma başlattı.
İfadeler doğrultusunda eşkalleri belirlenen Ö.Ö. (29) ve H.Ş. (29) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Kaynak: AA
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