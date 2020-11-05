Son dakika haberleri! Antalya'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Antalya'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı
05.11.2020 18:31
Son dakika haberler: Antalya'nın Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde meydana gelen 9 farklı hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.
Bölgelerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin B.A, T.İ, İ.A. ve A.Ö'yü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, ev ve iş yerlerinden çalındıkları değerlendirilen 168 eşya bulundu.
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