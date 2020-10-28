Son dakika haberleri! Antalya'da iç çamaşırında uyuşturucu ve hassas terazi bulunan şüpheli tutuklandı

Son dakika habere göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerince yapılan aramada iç çamaşırına gizlenmiş uyuşturucu ve hassas terazi bulunan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerince yapılan aramada iç çamaşırına gizlenmiş uyuşturucu ve hassas terazi bulunan şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobildekilerin üzerlerinde yapılan aramada N.N'nin iç çamaşırının içine gizlediği bir miktar metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli kadın, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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