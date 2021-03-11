Kazada, sürücülerden H.S. ile aynı otomobilde bulunan kızları A.S. (22) ve M.S. (20) yaralandı.

İlçeye bağlı Yayla Ağullu Köy yolu kavşağında, H.S. (41) yönetimindeki 07 ADN 480 plakalı otomobil ile B.G.'nin (22) kullandığı 07 P 1303 plakalı otomobil çarpıştı.

Antalya 'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan baba ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada baba ile 2 kızı yaralandı - Son Dakika

Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı

Artan vakalar sonrası tekrar kapanma olur mu? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, merak edilen soruya yanıt verdi

Survivor'dan elenen Hayrettin, Acun Ilıcalı ile yeni proje için el sıkıştı

Bakan Soylu, Batman'daki kazaya isyan etti: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı, bu katliama açık davetiye çıkarmadır