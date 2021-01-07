Son dakika haberleri! Antalya'da jandarma geçen yıl sürücülere 33 milyon lira ceza kesti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Antalya'da jandarma geçen yıl sürücülere 33 milyon lira ceza kesti

07.01.2021 11:29
Son dakika haberleri! Antalya'da jandarma geçen yıl sürücülere 33 milyon lira ceza kesti, System.String[]

Son dakika haberi: Antalya'da jandarma trafik ekipleri geçen yıl, kurallara uymadığı belirlenen 65 bin sürücüye 33 milyon lira ceza uyguladı.

Antalya'da jandarma trafik ekipleri geçen yıl, kurallara uymadığı belirlenen 65 bin sürücüye 33 milyon lira ceza uyguladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik timlerince 2020 yılında 1 milyon 100 bin araç ve kişi sorgusu yapıldı.

Denetimlerde trafik kural ihlali yapan 65 bin sürücüye toplam 33 milyon lira idari yaptırım para cezası verildi. Jandarma timleri 15 bin aracı trafikten men etti, hakkında yakalama kararı bulunan 650 kişiyi adli makamlara teslim etti.

Son yılların en düşük kaza seviyesine ulaşılan jandarmanın sorumluluk bölgesinde, İçişleri Bakanlığınca belirlenen hedefler doğrultusunda ölümlü kazalar yüzde 10, yaralanmalı kaza sayısının ise yüzde 20 oranında azalma kaydedildi.

Açıklamada, ceza yazmaktan çok sürücülerin eğitimi ve bilgilendirilmesini öncelikli görev edinen jandarma trafik timlerinin, salgın süresinde sürücülere seminerler vermeye devam ettiği ve Antalya'da yaklaşık 30 bin öğrenciye uzaktan trafik eğitimleri verdiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Antalya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Antalya'da jandarma geçen yıl sürücülere 33 milyon lira ceza kesti - Son Dakika


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