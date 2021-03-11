Son dakika haberleri: Jandarmanın "seyyar trafik eğitim sınıfı" projesi başladı - Son Dakika

Antalya Valiliği ve İl jandarma Komutanlığı işbirliğinde seyyar trafik sınıfı projesi başlatıldığı bildirildi.

Serik ilçesindeki Yukarı Kocayatak İlkokulunda proje kapsamında gerçekleştirilen uygulamada, Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, okulda seyyar trafik parkuru kurarak öğrencileri bilgilendirdi.

Afişler, broşürler ve eğitim videolarıyla trafik kulları hakkında bilinçlendirme çalışması yapılan okulda açılan sınıfın seyyar olması ve laboratuvar ortamı oluşturmasının çocuklarda algı ve seçiciliği arttırdığı belirtildi.

Jandarma ekipleri, uygulamaya katılan öğrencilere maske ve kitap hediye etti.

Projenin sadece okullarda öğrencilere yönelik olmadığı, kamuya açık alanlarda, kahvehanelerde, kafeteryalarda, tarlada, mahalleler gibi uygun olan her yerde her yaştan kesimine yönelik uygulanacağı bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz de okulda yaptığı açıklamada, projeden faydalanan ilçe olarak kendilerini şanslı hissettiklerini belirterek, "Seyyar trafik sınıfının oluşturulmasıyla çocuklarımızın trafik kuralları hakkında bilinçlenmesi son derece önemlidir." ifadesini kullandı.

Uygulamaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ayhan Aktürk, okul müdürü Hatice Ölmez Aydın ve muhtar Mehmet Ün de katıldı.