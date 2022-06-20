Edinilen bilgiye göre, Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Sahilkent Mahallesi'nde kaçak alkol satışı yapıldığı bilgisi alındı. İhbar üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün akşam 22.00 sıralarında Sahilkent Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda; E.U. isimli şüpheli yakalanırken, aracında yapılan aramada ise 2 litre etil alkol ve 8 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, Finike, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: Antalya'da kaçak alkol operasyonu - Son Dakika

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