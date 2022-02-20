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Kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

20.02.2022 18:25

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Neşet Günay (21) idaresindeki 07 AGV 165 plakalı motosiklet, Merkez Mahalle Burmahancı Caddesi'nde, sürücünün kimliği henüz bilinmeyen 07 FPD 41 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı
Kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı
Kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

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Kamyonet, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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