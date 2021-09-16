Kamyonet tıra çarptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

112 Acil Servis ekiplerince Serik ilçesindeki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan gelecek aylarda askere gitmeye hazırlanan Şadi Can, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada, sürücü Aktay ile kamyonette bulunan Şadi Can (21) ve Şakir Arıkan yaralandı.

Antalya 'nın Aksu ilçesinde kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

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