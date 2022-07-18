Kamyonetle otomobil böyle çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kamyonetle otomobil böyle çarpıştı: 3 yaralı

18.07.2022 15:30

Kamyonetle otomobil böyle çarpıştı: 3 yaralı Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kamyonetle otomobil böyle çarpıştı: 3 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Tamer Akbulat'ın kullandığı 45 LG 742 plakalı otomobil, Hatipler Yenimahalle kavşağından tali yola döndüğü sırada, tali yolda Gültepe istikametinden şehir merkezi istikametine gitmekte olan Sait Demirel'in kullandığı 07 NA 2942 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada 07 NA 2942 plakalı araç sürücüsü Sait Demirel ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Aslı Akbulat ve Mustafa Kemal Akbulat yaralandı. Yaralılardan Aslı Akbulat ve Mustafa Kemal Akbulat'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

YORUMLAR
500
KAMYONETLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 6 YARALI KAMYONETLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 6 YARALI İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonetle otomobil böyle çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:12 Olay yaratan iddia! Türkiye'deki tırtıl istilasının sorumlusu Bill Gates mi?
16:12 ATM'den para çektiği anları paylaşan Mustafa Sarıgül, tespitlerine bir yenisini daha ekledi!
16:10 Kırşehir'de dedikodu yüzünden çıkan tartışmada kan döküldü: Cinnet geçiren şahıs ablasını tabancayla öldürdü
15:51 Ateş düştüğü yeri yaktı! Şehit düşen Piyade Teğmen Civelek'in yakınlarının feryatları yürek dağladı
15:47 Ben Affleck'le nikah masasına oturan Jennifer Lopez, düğün sonrası alyansıyla poz verdi!
15:46 Anne, oğlunun doğum gününde giydiği kıyafete tepki yağınca kendisini tutamadı: Mide bulandırıcısınız
15:44 Futbol sahalarında şaşırtan olay! Brezilyalı futbolcu karşılaşma öncesi tutuklandı
15:31 Reklam gelmemesinden şikayet eden fenomen Taha Duymaz aylık ücretini açıkladı
15:21 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: Tahıl koridoru konusunda anlaşmaya varıldı
14:43 AK Partili Metin Külünk, Türkiye'deki zenginleri ve teknokratları eleştirdi: Dar bir elit kesim servetine servet katıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 16:25:27. #1.12#
SON DAKİKA: Kamyonetle otomobil böyle çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement