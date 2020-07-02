Son dakika haberleri! Antalya'da komşuların pompalı tüfekli gürültü kavgası: 3 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde, komşu 2 aile arasında gürültü nedeniyle çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş edilen 3 kişi yaralandı.

Büyükhasbahçe Mahallesi'ndeki bir apartmanda, küçük çocuğun çok fazla gürültü yaptığı gerekçesiyle anne Gülsüm Ç, eşi Numan Ç. ve Zehra U. ile karşı komşuları Atakan Z. ve Akın Z. arasında tartışma çıktı.

Gülsüm Ç'nin şikayeti üzerine 2 aile üyeleri polis merkezine götürüldü.

İfade işlemlerinin ardından polis merkezinden ayrılan Gülsüm Ç, Numan Ç. ve Zehra U, apartman girişinde Atakan Z. ve Akın Z'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.