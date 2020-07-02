Son dakika haberleri! Antalya'da komşuların pompalı tüfekli gürültü kavgası: 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Antalya'da komşuların pompalı tüfekli gürültü kavgası: 3 yaralı

Son dakika güncel haberi... Antalya'nın Alanya ilçesinde, komşu 2 aile arasında gürültü nedeniyle çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş edilen 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, komşu 2 aile arasında gürültü nedeniyle çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş edilen 3 kişi yaralandı.

ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya kararına karıştı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti

Büyükhasbahçe Mahallesi'ndeki bir apartmanda, küçük çocuğun çok fazla gürültü yaptığı gerekçesiyle anne Gülsüm Ç, eşi Numan Ç. ve Zehra U. ile karşı komşuları Atakan Z. ve Akın Z. arasında tartışma çıktı.

Gülsüm Ç'nin şikayeti üzerine 2 aile üyeleri polis merkezine götürüldü.

İfade işlemlerinin ardından polis merkezinden ayrılan Gülsüm Ç, Numan Ç. ve Zehra U, apartman girişinde Atakan Z. ve Akın Z'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Antalya, Alanya, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 19:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Antalya'da komşuların pompalı tüfekli gürültü kavgası: 3 yaralı - Son Dakika

Son Dakika

00:42 ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya kararına karıştı 00:35 Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı 00:08 Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar 22:01 Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz 21:41 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 17:59 Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:38 Fatih Terim, Nagatomo'ya veda etti: Yolun açık olsun evlat 16:25 Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
15:49
Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu
15:37
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
10:56
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
10:42
Bodrum'da 48 euroya satılan döner Avrupa'yı şaşırttı: Bizde aynısı 4,5 euro
10:15
Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti
09:35
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
08:21
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
03:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 02:03:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Antalya'da komşuların pompalı tüfekli gürültü kavgası: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]