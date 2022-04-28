Son dakika haberleri: Antalya'da komşusu tarafından bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Milli Egemenlik Mahallesi'nde ikamet eden Ömer Arıcı (62) ile komşusu Ş.S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.S. komşusunu bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Arıcı'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şüpheli Ş.S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adli tıptaki otopsi işlemlerinin ardından Arıcı'nın cenazesini teslim alan yakınları üzüntü yaşadı.

Cenazenin, Oymapınar Mahallesi'ndeki Şıhlar Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Bu arada, emniyette işlemleri süren Ş.S'nin, zihinsel ve bedensel engelli raporu olduğu belirlendi.