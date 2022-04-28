Son dakika haberleri: Antalya'da komşusu tarafından bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Antalya'da komşusu tarafından bıçaklanan kişi öldü

28.04.2022 13:02
Son dakika haberleri: Antalya'da komşusu tarafından bıçaklanan kişi öldü

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Milli Egemenlik Mahallesi'nde ikamet eden Ömer Arıcı (62) ile komşusu Ş.S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.S. komşusunu bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Arıcı'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şüpheli Ş.S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adli tıptaki otopsi işlemlerinin ardından Arıcı'nın cenazesini teslim alan yakınları üzüntü yaşadı.

Cenazenin, Oymapınar Mahallesi'ndeki Şıhlar Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Bu arada, emniyette işlemleri süren Ş.S'nin, zihinsel ve bedensel engelli raporu olduğu belirlendi.

YORUMLAR
500
Komşuların 'odun' tartışması: 1 ölü Komşuların 'odun' tartışması: 1 ölü Antalya'da komşusu tarafından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi Antalya'da komşusu tarafından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

Manavgat, Antalya, Polis, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Antalya'da komşusu tarafından bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
12:45 Yeni doğan buzağın kafasındaki rakam görenleri şaşkına çevirdi: Bu resmen mucize
12:37 Cinsel içerikli fotoğrafı babası tarafından görülen kadın fotoğrafçı: Hayatımın en utanç dolu anlarından biriydi
12:35 Sosyal medya hesabından dini değerlere hakaret etmişti! Önce hapsi istendi sonra salıverildi!
12:33 Kadınlara para verip falakaya yatırıyordu! O kargocunun 9 yıla kadar hapsi isteniyor
12:18 Canlı yayında duygusal anlar! 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' temalı video büyük ilgi çekti
11:55 Binlerce kadın Danıştay kapısında İstanbul Sözleşmesi'ni bekliyor: Bekleyen kadınlara polis müdahalesi
11:52 Pegasus çalışanları içki masasında Kadir Gecesi paylaşımı yaptı, tepkiler çığ gibi büyüdü
10:52 Taksiciler Odası Başkanı yapılan zammı beğenmedi: İstediğimiz oranda zam yapılırsa, taksici de gitmemezlik yapmaz
11:49 Putin'in sevgilisi kameraların karşısına çıktı: Savaşın sembolü Z' harfinin önünde poz verdi
11:47 Yok artık dedirten paylaşım! Şehir meydanında Fenerbahçe mezarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 13:09:50. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Antalya'da komşusu tarafından bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement