Son dakika haberleri... Komşusunu silahla yaralayan emekli polis kendisini ihbar etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Komşusunu silahla yaralayan emekli polis kendisini ihbar etti

30.03.2022 17:04

Son dakika haber... Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde komşusunu tabancayla vurarak yaralayan emekli polis memuru, kendisini polise ihbar etmesinin ardından gözaltına alındı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde komşusunu tabancayla vurarak yaralayan emekli polis memuru, kendisini polise ihbar etmesinin ardından gözaltına alındı.

Hurma Mahallesi 216 Sokak'ta bir apartmanda oturan emekli polis memuru S.C. (60) aralarında husumet bulunduğu öğrenilen komşusu H.B.D (28) ile bina girişinde karşılaştı.

Burada başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine beylik tabancasıyla H.B.D'ye birkaç el ateş eden S.C, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahale ettiği H.B.D, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

S.C. daha sonra polisi arayarak bir kişiyi yaraladığını ve teslim olmak istediğini söyledi. Boğaçayı Caddesi'nde verilen adrese giden polis ekibi, şüpheliyi gözaltına aldı.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 4 mermi kovanı bulundu.

Son dakika haberleri... Komşusunu silahla yaralayan emekli polis kendisini ihbar etti
Son dakika haberleri... Komşusunu silahla yaralayan emekli polis kendisini ihbar etti
Son dakika haberleri... Komşusunu silahla yaralayan emekli polis kendisini ihbar etti

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Komşusunu silahla yaralayan emekli polis kendisini ihbar etti - Son Dakika


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