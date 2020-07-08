Son dakika haberleri! Antalya'da kumar oynayan 21 kişiye 98 bin lira idari para cezası - Son Dakika

Antalya'da yapılan kumar baskınında 21 kişiye "sosyal mesafeye uymamak ve maske takmamak" suçlarından toplam 98 bin 175 TL idari para cezası uygulandı.



Dernek ve kıraathane şeklinde faaliyet gösteren iki adreste toplam 21 şahsın kumar oynadığını tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. 21 şahsa ve işletmeci şahıslara "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesine muhalefet" suçundan ve Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği "sosyal mesafeye uymamak ve maske takmamaktan" dolayı toplam 98 bin 175 TL idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda masa üzerindeki 7 bin 380 TL'ye, 141 adet poker puluna, 43 deste iskambil kağıdına, erkete (gözetleme) sisteminde kullanılan 1 adet el telsizine ve uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeye el konuldu. 2 şüpheli şahsa da kumar ve uyuşturucudan adli işlem yapılırken, 1 şahıs ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. - ANTALYA