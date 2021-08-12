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Son dakika haberleri... Antalya'da kuyumcudaki silahlı soygunun 4 şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Antalya'da kuyumcudaki silahlı soygunun 4 şüphelisi tutuklandı

12.08.2021 12:10
Son dakika haberleri... Antalya'da kuyumcudaki silahlı soygunun 4 şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Son dakika haberine göre Antalya'nın Kepez ilçesinde kuyumcu soygunuyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde kuyumcu soygunuyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Barış Mahallesi Barış Manço Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanından 6 Ağustos'ta silah zoruyla bir miktar para ve imitasyon altınları alıp kaçan 2 zanlının ifadeleri doğrultusunda 2 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kuyumcu, Antalya, Silah, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Antalya'da kuyumcudaki silahlı soygunun 4 şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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