Son dakika haberleri... Antalya'da kuyumcudaki silahlı soygunun 4 şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberine göre Antalya'nın Kepez ilçesinde kuyumcu soygunuyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde kuyumcu soygunuyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Barış Mahallesi Barış Manço Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanından 6 Ağustos'ta silah zoruyla bir miktar para ve imitasyon altınları alıp kaçan 2 zanlının ifadeleri doğrultusunda 2 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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