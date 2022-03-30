Antalya'da mahalleyi dumana boğan yangın - Son Dakika
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Antalya'da mahalleyi dumana boğan yangın

30.03.2022 15:36

Antalya'da mahalleyi dumana boğan yangın -5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, mahalleliyi korkuttu Antalya'da 5 katlı apartmanın çatı dairesinde çıkan yangında mahalle adeta dumana boğuldu.

Antalya'da mahalleyi dumana boğan yangın

-5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, mahalleliyi korkuttu

ANTALYA - Antalya'da 5 katlı apartmanın çatı dairesinde çıkan yangında mahalle adeta dumana boğuldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bina sakinleri ve çevredekiler korku dolu anlar yaşadı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi 1451 sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Dumanları görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yangın esnasında kimsenin olmadığı öğrenilen dairedeki dumanlar gökyüzüne yayılırken, apartmandaki vatandaşlar evlerinden kendini dışarıya attı. Çok geçmeden bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, söndürme işlemlerini ise vatandaşlar tedirginlikle izledi.

Dairede maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'da mahalleyi dumana boğan yangın
Antalya'da mahalleyi dumana boğan yangın
Antalya'da mahalleyi dumana boğan yangın
Antalya'da mahalleyi dumana boğan yangın
Antalya'da mahalleyi dumana boğan yangın
Antalya'da mahalleyi dumana boğan yangın
Antalya'da mahalleyi dumana boğan yangın
Antalya'da mahalleyi dumana boğan yangın
Antalya'da mahalleyi dumana boğan yangın
Antalya'da mahalleyi dumana boğan yangın
Antalya'da mahalleyi dumana boğan yangın
Antalya'da mahalleyi dumana boğan yangın
Antalya'da mahalleyi dumana boğan yangın
Antalya'da mahalleyi dumana boğan yangın

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da mahalleyi dumana boğan yangın - Son Dakika


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