Market sahibi Ertürk, gazetecilere, hastanede kamu çalışanı olduğunu öğrendiği şüphelinin kasadan 9 bin 400 lira çaldığını iddia etti.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Marketteki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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