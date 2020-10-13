Son dakika haberleri: Antalya'da 'nasıl sağ çıktılar' dedirten feci kaza - Son Dakika

Son dakika haberleri: Antalya'da 'nasıl sağ çıktılar' dedirten feci kaza

13.10.2020 13:17
Son dakika haberleri: Antalya'da 'nasıl sağ çıktılar' dedirten feci kaza, System.String[]

Son dakika haberleri... Antalya'da meydana gelen feci kazada direğe ve bariyerlere çarpan kamyon köprü girişinde parçalara ayrıldı.

Antalya'da meydana gelen feci kazada direğe ve bariyerlere çarpan kamyon köprü girişinde parçalara ayrıldı. Kaza yapan kamyonu son anda fark eden otomobil, kamyonun kasasına çarparak hurdaya dönerken, yaklaşık 100 metre ileride durabildi. Kazada yaralanan kamyon ve otomobil sürücüleriyle kamyonda yolcu olarak bulunan 1 kişi araçlardan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kaza, Manavgat Çevreyolu Sanayi Köprülü Kavşağı Alanya girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Ahmet Eroğlu'nun kullandığı 07 AKN 621 plakalı Ford Cargo kamyon Manavgat Çevreyolu Sanayi Köprülü Kavşağı Alanya girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerlere ve şehirlerarası yön levhasının bulunduğu çelik direğe çarptı. Kaza yapan kamyonun sürücü kabini ve kasasının bir bölümü köprünün korkuluklarını aşarak yan yola düşerken, kasanın kalan bölümü köprülü kavşak girişini tamamen kapattı. Kaza sırasında kamyonun arkasında seyir halindeki Emirhan Büber'in kullandığı 07 HOU 01 plakalı Dacia marka otomobil, köprüye girdiği sırada savrulan kamyonun kasasının arka kısmına çarparak hurdaya döndü. Otomobil köprü üzerinde yaklaşık 100 metre gittikten sonra durabildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Ahmet Eroğlu, kamyonda yolcu olarak bulunan Hasan Eroğlu ve otomobil sürücüsü Emirhan Büber Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekibi tarafından araçlardan çıkarıldı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve yapılan kontrollerin ardından taburcu edildikleri bildirildi.

Kazanın ardından kamyonun tamamen kapattığı köprülü kavşağın Alanya girişi uzun süre araç trafiğine kapandı. Kamyon uzun uğraşlar sonucu vinç ile bulunduğu yerden kaldırılırken, araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı. - ANTALYA

Son dakika haberleri: Antalya'da 'nasıl sağ çıktılar' dedirten feci kaza
Son dakika haberleri: Antalya'da 'nasıl sağ çıktılar' dedirten feci kaza
Son dakika haberleri: Antalya'da 'nasıl sağ çıktılar' dedirten feci kaza
Son dakika haberleri: Antalya'da 'nasıl sağ çıktılar' dedirten feci kaza
Son dakika haberleri: Antalya'da 'nasıl sağ çıktılar' dedirten feci kaza
Son dakika haberleri: Antalya'da 'nasıl sağ çıktılar' dedirten feci kaza
Son dakika haberleri: Antalya'da 'nasıl sağ çıktılar' dedirten feci kaza
Son dakika haberleri: Antalya'da 'nasıl sağ çıktılar' dedirten feci kaza
Son dakika haberleri: Antalya'da 'nasıl sağ çıktılar' dedirten feci kaza
Son dakika haberleri: Antalya'da 'nasıl sağ çıktılar' dedirten feci kaza
Son dakika haberleri: Antalya'da 'nasıl sağ çıktılar' dedirten feci kaza
Son dakika haberleri: Antalya'da 'nasıl sağ çıktılar' dedirten feci kaza
Son dakika haberleri: Antalya'da 'nasıl sağ çıktılar' dedirten feci kaza

Otomobil, Köprülü, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Antalya'da 'nasıl sağ çıktılar' dedirten feci kaza - Son Dakika

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