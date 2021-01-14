Son dakika haberleri: Antalya'da ölü balon balıkları fırtına sonrası sahile vurdu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Antalya'da ölü balon balıkları fırtına sonrası sahile vurdu

14.01.2021 17:14

Son dakika habere göre Antalya'da ölü balon balıkları fırtına sonrası sahile vurdu Siyanürden kat be kat zehirli balıklar için uzmanından uyarı geldi: "Vatandaş yemediği sürece bir sakınca yok ama kedi, köpek gibi canlılar yerse, onlar için bir risk oluşturabilir" "Balıkçıların oltasını, misinasını hatta çelik...

Antalya'da ölü balon balıkları fırtına sonrası sahile vurdu

Siyanürden kat be kat zehirli balıklar için uzmanından uyarı geldi:

"Vatandaş yemediği sürece bir sakınca yok ama kedi, köpek gibi canlılar yerse, onlar için bir risk oluşturabilir"

"Balıkçıların oltasını, misinasını hatta çelik oltasını dahi dişleri kesiyor"

ANTALYA - Antalya'da dün etkili olan fırtına sonrası dev dalgaların oluştuğu Konyaaltı Sahili'ne, siyanürden kat kat tehlikeli zehri olduğu bilinen ölü balon balıkları vurdu. Balıkların, kıyı balıkçıları tarafından tutulup etkisiz hale getirdikten sonra denize atıldığı, fırtınayla birlikte tekrar sahile vurduğu düşünülürken, uzmanlar balığın zehri konusunda uyarılarda bulundu. Akdeniz Üniversitesi AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Akdeniz'e çok az sayıda girdiler ama çok çabuk çoğalıyorlar. Balıkçıların oltasını, misinasını hatta çelik oltasını dahi dişleri kesiyor. Vatandaş yemediği sürece bir sakınca yok ama kedi, köpek gibi canlılar yerse, onlar için bir risk oluşturabilir" dedi.

Antalya'da çarşamba gecesinde başlayan ve dün gün boyunca devam eden sağanak ile fırtınada dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluşmuştu. Fırtınanın ardından ise kıyıya siyanür kadar zehirli olmasıyla bilinen balon balıklarının ölüsü vurdu. Kuyrukları yerinde olduğu gözlenen balon balıklarının, kıyı balıkçıları tarafından tutulup etkisiz hale getirdikten sonra denize atıldığı, fırtınayla birlikte tekrar sahile vurduğu düşünülürken, balığın zehri ve son durumdaki popülasyonu konusunda Akdeniz Üniversitesi AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu bilgiler paylaştı.

"Hayvanlar için risk"

Kıyı balıkçılarının oltasına pandemi sürecinde çok sayıda balon balığı geldiğini belirten Gökoğlu, balıkçıların balon balıklarını etkisiz hale getirdikten sonra hayvanların yememesi için denize attığını ancak fırtına nedeniyle tekrar kıyıya geldiklerini söyledi. Kıyıya vuran balıkların zehirli olduğunu aktaran Gökoğlu, "Vatandaş açısından yemediği sürece bir risk yok. Ancak kedi, köpek gibi canlılar yerse, onlar için bir risk oluşturabilir" dedi.

"Balon balığı araştırılmalı"

Gökoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının geçtiğimiz yılın sonunda başlatıp bu ayın başında sonlandırdığı balon balığı kuyruk teşvikinin, tüm balon balıklarını kapsayacak şekilde tekrar başlatılması halinde ise bu durumda balıkçıların pozitif yönde etkileneceğine işaret etti. Balon balığının ülke ekonomisine katkı sağlamak için diğer yönlerinin de araştırılması gerektiğini vurgulayan Gökoğlu, "Mutlaka yararı vardır, aksisini düşünürsek yaratılışa terstir. Eczacılar özellikle, su ürünleri fakülteler, bu alana giren kişilerin çalışmaları yapıp, yararlı olduğu yönünü bulup o yönünü değerlendirmek ve ülke ekonomisine katkı sağlar." diye konuştu.

"Balıkçılara pozitif yönü çok olur"

Popülasyonun baskı altına alınmasının, diğer türlerin çoğalması ve balıkçılara fayda sağlayacağına işaret eden Gökoğlu, "Kıyılarımızda baskı altında tutulur. Akdeniz'e çok az sayıda girdiler ama çok çabuk çoğalıyorlar. Tutulurlarsa popülasyon üzerinde belirli bir baskı oluşur ancak yok olmazlar. Çünkü çok çoğaldılar. Gerçekten büyük bir problem olmaya başladı. Balıkçılara ekstra bir iş gücü çıkarıyorlardı. Oltayı, ağını, misinasını, çelik oltayı dahi kesiyordu. Aynı zamanda ağa veya oltaya takılan balığı da yiyordu. Popülasyonu tamamen baskı altına alırsak, balıkçılara pozitif yönü çok olur" dedi.

"Zehirli olduğunda dolayı diğer balıklar da yemiyor"

Sahilde balık tutan Levent Yılmaz da, uzun zamandır balon balığıyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi. Yılmaz, "Yavru balıkları yiyip üremeyi engelliyor. Oltama çok takıldı, misinamı kesti. Onu etkisiz hale getirip denize bırakıyoruz ama zehirli olduğundan dolayı diğer balıklar da yemiyor" diye konuştu.

Son dakika haberleri: Antalya'da ölü balon balıkları fırtına sonrası sahile vurdu
Son dakika haberleri: Antalya'da ölü balon balıkları fırtına sonrası sahile vurdu
Son dakika haberleri: Antalya'da ölü balon balıkları fırtına sonrası sahile vurdu
Son dakika haberleri: Antalya'da ölü balon balıkları fırtına sonrası sahile vurdu

Antalya, Fırtına, Akdeniz, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Antalya'da ölü balon balıkları fırtına sonrası sahile vurdu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, birazdan koronavirüs aşısı olacak Gaziantep FK'dan ayrılan Sumudica, yeni takım çalıştırmak için sezon sonunu işaret etti Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada İstanbul'da HES kodu eşleştirmesinde son güne kalanlar uzun kuyruklar oluşturdu Son Dakika! Türkiye genelinde aşılanan sağlık çalışanı sayısı 200 bini geçti Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı ABD, hazine tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş altın fiyatlarını baskıladı KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı
Fenerbahçe, Atalanta'lı Papu Gomez'i transfer etmek istiyor Fenerbahçe, Atalanta'lı Papu Gomez'i transfer etmek istiyor         
17:24
MHP lideri Bahçeli, Habertürk, Halk TV ve KRT'ye sert çıktı: Lekeli zihniyetler MHP lideri Bahçeli, Habertürk, Halk TV ve KRT'ye sert çıktı: Lekeli zihniyetler         
16:48
Kız arkadaşını öldürdü, kendisini böyle savundu: Öldürmeye niyetim yoktu, pişmanım Kız arkadaşını öldürdü, kendisini böyle savundu: Öldürmeye niyetim yoktu, pişmanım         
16:37
Ayakkabıyı deneyip çalan hırsız, yerine kendininkini bıraktı Ayakkabıyı deneyip çalan hırsız, yerine kendininkini bıraktı         
16:25
Evlilik hazırlığı yapan genç, bileklerini kesip ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle yaşamına son verdi Evlilik hazırlığı yapan genç, bileklerini kesip ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle yaşamına son verdi         
16:13
Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar         
15:41
Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı         
15:16
13 bin kilometre yoldan gelen güvercin 13 bin kilometre yoldan gelen güvercin "virüs getirebilir" şüphesiyle telef edilecek         
14:31
Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı         
14:14
Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor         
14:10
Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu         
14:01
Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri         
13:53
Endonezya'da bir mağarada en az 45 bin 500 yıllık hayvan çizimi bulundu Endonezya'da bir mağarada en az 45 bin 500 yıllık hayvan çizimi bulundu         
13:48
Göztepe, efsane futbolcu Paul Ince'in oğlu Tom ile görüşüyor Göztepe, efsane futbolcu Paul Ince'in oğlu Tom ile görüşüyor         
13:10
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 17:44:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Antalya'da ölü balon balıkları fırtına sonrası sahile vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei