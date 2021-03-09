Antalya'da ölü bulunan genç kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Antalya'da ölü bulunan genç kadının cenazesi toprağa verildi

Antalya'da kayıp olarak aranırken ölü bulanan kadın, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Antalya'da kayıp olarak aranırken ölü bulanan kadın, memleketi Kayseri'de toprağa verildi. Bir çocuk annesi 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın cenazesi, Antalya'dan memleketi Kayseri'ye getirildi. Polat'ın cenazesi, Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından burada defnedildi. Törende gözyaşı döken anne Güler ve baba Atila Polat, güçlükle ayakta durabildi. Antalya'da, arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek 19 Ekim 2020'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Mervenur Polat'ın cesedi, dün Muratpaşa ilçesindeki evin çatısında bulunmuş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Son Dakika

"Çok yüksek riskli" Sinop'ta ek tedbirler art arda geldi: Öğrenciler okulda bulundukları süre içinde dışarı çıkamayacak

"EBA'dan tablet kampanyası" diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu

Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı

Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü

Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada

Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu

Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı