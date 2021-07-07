Son dakika haberleri! Plajda ölü caretta caretta bulundu - Son Dakika

Antalya'nın Kemer ilçesinde ölü caretta caretta kıyıya vurdu.

Göynük'teki bir otelin plajındaki tatilciler, bir deniz kaplumbağasının kıyıda hareketsiz olduğunu fark etti.

Yanına yaklaştıklarında kabuğunun bazı kısımlarının soyulduğu görülen kaplumbağanın öldüğünü anlayan vatandaşlar, durumu Kemer Belediyesine bildirdi.

Bu sırada bazı çocuklar da yaşıyor olabileceğini düşünerek elleriyle kaplumbağanın üzerine su döktü.

Kaplumbağa, ekiplerce sahilden alındı.