Son dakika haberleri! Antalya'da orman yangını, seralarına kurtarmak isteyen çiftçiler de söndürme çalışmalarına katılıyor - Son Dakika

Antalya'da orman yangını, seralarına kurtarmak isteyen çiftçiler de söndürme çalışmalarına katılıyor (1)

ANTALYA'nın Aksu ilçesi Yurtpınar mahallesinde çıkan orman yangınına itfaiye ve orman işçileri karadan ve havadan müdahale ediyor. Yangın söndürme helikopterlerin su boşalttığı alanda alevlerin seralarına yaklaşmasını engellemek için çiftçiler de söndürme çalışmalarına katılıyor. Çiftçiler ilaçlama morotorlarıyla yangının söndürülmesine yardımcı oluyor.

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ANTALYA (DHA) -