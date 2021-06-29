Antalya'da yerleşim yerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Güzeloba Mahallesi'nde, evlerin ve otellerin bulunduğu bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait acil müdahale aracı ve arazözlerin de kullanıldığı çalışmayla yangın söndürüldü.

Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.