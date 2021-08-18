Son dakika haberleri: Antalya'da otel lojmanında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin lojmanında çıkan yangın söndürüldü.

Serik ilçesi Boğazkent mahallesi Serkent sitesinde, bir otele ait personel lojmanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Lojmanda kalan otel çalışanları ve çevredeki esnaf, yangına müdahale ederken, lojmanda bulunanlar da tahliye edildi.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Lojmandaki bir odada mahsur kalan Cem Şeker, odanın camını kırarak yardım istedi. Şeker, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Cam kesikleri nedeniyle yaralanan Şeker, ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın söndürme çalışmalarına destek veren otel çalışanlarından Yusuf Erol ve Yakup Orunç ile vatandaşlardan Eren Kalpaklı ve bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

Yusuf Erol ve Yakup Orunç ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, Kalpaklı ve itfaiye eri ambulansta tedavi edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Otel lojmanında maddi hasar meydana geldi.

"Oradaki yangını kardeşimle birlikte söndürdük"

Yangını gören ve yangına müdahalesi sırasında hafif yaralanan Eren Kalpaklı, gazetecilere, iş yerinde araç yıkadığı esnada itfaiye sesi ile birlikte yangın yerine gittiğini söyledi.

Kalpaklı, yangında kardeşi ile itfaiyecilere yardıma ettiklerini vurgulayarak, "İtfaiye hortumunu alarak arka taraftan yangının olduğu odalardan birine girdim. Oradaki yangını kardeşimle birlikte söndürdük. Daha sonra 3 kişinin sesini duyduk bağırıyorlardı. Hemen binaya merdiven dayadık onları oradan çıkarttık." diye konuştu.