Son dakika haberleri... ANTALYA'DA OTOBÜSÜN ALTINDA KALAN PATENLİ ÇOCUK ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberleri... ANTALYA'DA OTOBÜSÜN ALTINDA KALAN PATENLİ ÇOCUK ÖLDÜ

25.04.2022 20:22

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANTALYA'da hareket halindeki özel halk otobüsünün altında kalan patenli gençlerden Emin Aydın (13) hayatını kaybederken, İskender Oğuz (12) yaralandı.

ANTALYA'da hareket halindeki özel halk otobüsünün altında kalan patenli gençlerden Emin Aydın (13) hayatını kaybederken, İskender Oğuz (12) yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kırcami Mahallesi Avni Tolunay Caddesi üzerinde meydana geldi. S.G. yönetimindeki 07 AU 0400 plakalı özel halk otobüsü kent merkezine doğru seyir halindeyken, iddiaya göre otobüsün arkasına 3 patenli çocuk tutundu. Araca tutunarak kayan çocuklardan dengesini kaybederek düşen Emin Aydın otobüsün arka tekerleği altında kaldı. Arkadaşı İskender Oğuz ise düşmeye bağlı kolundan yaralandı. Kazayı fark eden şoför hemen otobüsü durdururken, çevredekiler ise kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emin Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kolundan yaralı Oğuz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan Emir Gökalp ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından adının Emin Aydın'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika haberleri... ANTALYA'DA OTOBÜSÜN ALTINDA KALAN PATENLİ ÇOCUK ÖLDÜ
Son dakika haberleri... ANTALYA'DA OTOBÜSÜN ALTINDA KALAN PATENLİ ÇOCUK ÖLDÜ
Son dakika haberleri... ANTALYA'DA OTOBÜSÜN ALTINDA KALAN PATENLİ ÇOCUK ÖLDÜ
Son dakika haberleri... ANTALYA'DA OTOBÜSÜN ALTINDA KALAN PATENLİ ÇOCUK ÖLDÜ

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Halk Otobüsü, Emin Aydın, İskender, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ANTALYA'DA OTOBÜSÜN ALTINDA KALAN PATENLİ ÇOCUK ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... ANTALYA'DA OTOBÜSÜN ALTINDA KALAN PATENLİ ÇOCUK ÖLDÜ - Son Dakika
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