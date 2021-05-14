ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 100 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki Mustafa Yerebakan (27) yaşamını yitirdi, kuzeni ve arkadaşı ise yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Elektrik bobinaj ustası Mustafa Yerebakan, amcasının oğlu Sadık Yerebakan ve arkadaşı Mustafa Şekerkıran'ı da alarak, kendisine ait otomobille Sağrin Mahallesi'ndeki Akpınar Yaylası'na doğru yola çıktı. Dörtyol Genger mevkisinde kontrolden çıkan otomobil, 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Mustafa Yerebakan, kaza yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Sadık Yerebakan ve Mustafa Şekerkıran ise araçtan yaralı çıkarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sadık Yerebakan ve Mustafa Şekerkıran, burada tedaviye alındı. Mustafa Yerebakan'ın cenazesi ise yapılan otopsinin ardından Sağrin Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.