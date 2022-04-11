Otomobilin direğe çarpması güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Otomobilin direğe çarpması güvenlik kamerasında

11.04.2022 15:35

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Osman Akbay'ın kullandığı 07 LDT 29 plakalı otomobil, Side Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Yaralanan sürücü, sağlık ekibince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akbay'ın hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Bu arada, kaza, yol kenarındaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilin direğe çarpması güvenlik kamerasında
Otomobilin direğe çarpması güvenlik kamerasında
Otomobilin direğe çarpması güvenlik kamerasında

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Otomobil çarpmasıyla yaralandı, hastanede kurtarılamadı Otomobil çarpmasıyla yaralandı, hastanede kurtarılamadı Son dakika... Feci kaza kamerada...Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ağır yaralı Son dakika... Feci kaza kamerada...Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ağır yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobilin direğe çarpması güvenlik kamerasında - Son Dakika


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