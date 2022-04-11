Otomobilin direğe çarpması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.
Osman Akbay'ın kullandığı 07 LDT 29 plakalı otomobil, Side Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Yaralanan sürücü, sağlık ekibince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Akbay'ın hayati tehlikesi olduğu bildirildi.
Bu arada, kaza, yol kenarındaki güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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