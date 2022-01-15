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Son dakika haberleri... Antalya'da park halindeki iki otomobil çıkan yangında alev alev yandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Antalya'da park halindeki iki otomobil çıkan yangında alev alev yandı

15.01.2022 11:00
Son dakika haberleri... Antalya'da park halindeki iki otomobil çıkan yangında alev alev yandı

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da bir sitenin bahçesinde park halindeki iki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da bir sitenin bahçesinde park halindeki iki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 09.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1824 Sokak üzerindeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Ramazan Korucu'nun park halindeki 07 ZP 761 plakalı otomobilinin motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve yanındaki, Burak Ülker'in 07 AHN 773 plakalı otomobiline de sıçradı. Otomobillerin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bazı site sakinleri yakındaki araçlarını güvenli noktaya çekti. Araç sahipleri ve vatandaşlar alevlere yangın söndürme tüpü ve çeşme hortumuyla müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesine rağmen iki otomobilde kullanılamaz hale geldi. Olay yeri inceleme ekipleri de herhangi bir kundaklama şüphesine karşı inceleme yaptı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Ramazan Korucu, aracını aktif kullandığını herhangi bir sıkıntısının olmadığını, dışarıdan yeni geldiğini söyledi. Yangın hemen evinin önünde çıkan Hasan Kazancıoğlu, "Giriş katta oturuyorum, gürültüyü duydum. Baktım dışarı bir şey göremedim. Tekrar eve girdiğimde panjurların arasından alevleri gördüm. Komşularıma araç sahiplerine seslendim. Hortum çektim, yangın tüpü getirdiler. Ama gitti. Herkes çabaladı ama olmadı" diye konuştu.

"Arabalar pert"

Yangını söndürmeye çalışan Seyfettin Büber, "Balkondaydım bir ses duydum, bağırma çağırma oldu duman vardı. Sitenin hepsi tanıdık. Yangın tüpünü alıp koştum. Gelir gelmez yangın parladı. Müdahale etsek de bir şey fayda etmedi. Tüpü sıktım yangın diğer taraftan parladı. İtfaiye geldi, yapacak bir şey yoktu yangın büyümüştü. Son hali bu arabalar pert oldu" dedi. - ANTALYA

Son dakika haberleri... Antalya'da park halindeki iki otomobil çıkan yangında alev alev yandı
Son dakika haberleri... Antalya'da park halindeki iki otomobil çıkan yangında alev alev yandı
Son dakika haberleri... Antalya'da park halindeki iki otomobil çıkan yangında alev alev yandı
Son dakika haberleri... Antalya'da park halindeki iki otomobil çıkan yangında alev alev yandı
Son dakika haberleri... Antalya'da park halindeki iki otomobil çıkan yangında alev alev yandı
Son dakika haberleri... Antalya'da park halindeki iki otomobil çıkan yangında alev alev yandı
Son dakika haberleri... Antalya'da park halindeki iki otomobil çıkan yangında alev alev yandı
Son dakika haberleri... Antalya'da park halindeki iki otomobil çıkan yangında alev alev yandı
Son dakika haberleri... Antalya'da park halindeki iki otomobil çıkan yangında alev alev yandı
Son dakika haberleri... Antalya'da park halindeki iki otomobil çıkan yangında alev alev yandı
Son dakika haberleri... Antalya'da park halindeki iki otomobil çıkan yangında alev alev yandı

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Otomobil, Antalya, Tragger, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Antalya'da park halindeki iki otomobil çıkan yangında alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Antalya'da park halindeki iki otomobil çıkan yangında alev alev yandı - Son Dakika
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