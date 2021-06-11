Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çaldığı motosikletle polisten kaçan hırsızlık zanlısı kaza yapınca gözaltına alındı.

Cebesoy Caddesi'nde devriye gezen polis ekipleri, plakası bulunmayan motosikleti kullanan Ş.B'ye (13) "dur" ihtarında bulundu.

Polislerin ihtarına uymayarak ters şeritten kaçmaya çalışan çocuk zanlı, yaklaşık 20 dakikalık kovalamacanın ardından Burhanetin Onat Caddesi'nde refüje çarpınca yakalandı.

Gözaltına alınan Ş.B, "Motosiklet çalıntı değil 100 liraya arkadaşımdan aldım. Korktuğum için kaçtım." diyerek kendisini savundu. Polislerin arkadaşının adını sorması üzerine Ş.B, "Arkadaşımın adını bilmiyorum." yanıtını verdi.

Yapılan incelemede, motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.

Polis merkezine götürülen çocuk zanlının çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.