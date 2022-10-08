İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonlarda, 194 litre viski, 256 litre etil alkol, 950 bandrol, 2 bin 485 adet boş şişe, 400 etiket ve 184 içki aroması ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Antalya'da sahte içki operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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