Son dakika haberleri | Antalya'da sahte içki operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Antalya'da sahte içki operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

08.10.2022 16:00
Son dakika haberleri | Antalya'da sahte içki operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Antalya'nın Kepez, Aksu ve Manavgat ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, sahte içki üretip satışını yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez, Aksu ve Manavgat ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, sahte içki üretip satışını yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Kepez, Aksu ve Manavgat ilçelerinde 4 ayrı yerde sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonlarda, 194 litre viski, 256 litre etil alkol, 950 bandrol, 2 bin 485 adet boş şişe, 400 etiket ve 184 içki aroması ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Antalya'da sahte içki operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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